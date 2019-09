«صحيفة أمريكية» تستبعد وقف إطلاق النار في ليبيا

المتوسط:

استبعدت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، وقف إطلاق النار في ليبيا، وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن وقف إطلاق النار في ليبيا، أو العودة إلى المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع في ليبيا كلها مطالب بعيدة المنال.

وأشار التقرير، إلى أن العنف في ليبيا مستمرٌ بلا هوادة منذ أبريل الماضي، لافته إلى أنه منذ ذلك الحين خلفت الحرب أكثر من 1100 قتيل وأكثر من 100000 نازح.

وتابعت الصحيفة أن قادة مجموعة السبعة (G-7) أعلنوا في الآونة الأخيرة دعمهم لـ “وقف طويل الأجل لإطلاق النار في ليبيا والحاجة إلى حل سياسي، مؤكدة أن هذه الإعلانات الدولية الرنانة أصبحت خطاباً فارغاً.

وأكملت الصحيفة، أن هناك تقليدًا شائعًا يتمثل في تقليد عقد مؤتمرات دولية يهدف إلى خلق زخم لمحادثات السلام.

