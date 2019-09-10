اخبار ليبيا الان

المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: 200 قتيل وجرحى من ميليشيات الوفاق

تم النشر منذُ 43 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 10 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، بأن مقاتلات سلاح الجو الليبي قامت بالتحليق، فوق مطار طرابلس واستهدف مواقعا بالقرب من معسكر النقلية وكوبري الفروسية.

وأكدت الغرفة أمس الثلاثاء، أن سلاح الجو الليبي، شن غارة استهدفت ميليشيات الوفاق في منطقة الزهراء جنوب طرابلس.

وحذرت القوات الجوية الليبية مواطني طرابلس، من الاقتراب من تمركزات ميليشيات الوفاق، مؤكدة أنها ستستمر في استهداف هذه التمركزات.

يذكر أن القاعدة الجوية أكدت ـ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ـ ، أن القوات المسلحة العربية الليبية شنت هجومًا عنيفًا على مراكز الميليشيات مساء أمس الأول، ونجحت في تحرير عدة تمركزات.

وأعلن – المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على صفحته الرسمية على فيسبوك ـ بأنه خلال الثلاثة أيام الماضية ما بين العمليات الجوية والبرية، قتل أكثر من 200 عنصرا من مليشيات الوفاق.

فيما أعلنت شعبة الإعلام الحربي في الكتيبة111 غريان، أن سلاح جو الجيش الليبي، دمَّر غرفة العمليات التابعة لميليشيات الوفاق في منطقة الخلة، عبر الضربات الجوية. (وال – طرابلس) س م

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • قتلتم 200 قتيل فقدتم السبيعة سوق الخميس القوات الوفاق مشاريف ترهونة مشكلة بغل الرجمة يعتمد على مؤيدي القذافي والاعلامين كانوا يعملون في قناة الجماهيرية باءدة والأصحاب كتاب الأخضر هآلاء كائنات سيكونون سبب فشله هزيمته يعيشون عالمهم الخيالي متخيل منفصلين عن الواقع على الأرض شيء آخر سنة 2011 بينما كتائب الثوار تحاصر العزيزية كان القذافي يخرج يقول لهم دقت ساعة العمل قوتنا تزحف عليهم القذافي مات لكن فكره مازال موجود ترك خليفته هو حفتر فقد الغريان مرزق سوف يفقد ترهونة قريبا هو مازال يخدع الأنصار بالساعة الصفر ساعة الزحف على طرابلس

    رد

  • حصيلة المعركة الكبرى بعد تحديد ساعة الصفر الاخوانية واتضح انها ساعة السفر الى جهنم لكلاب النار الأشرار بعد ان ظنوا من فرط غباوتهم انهم سيصلوا الى الرجمة فتم رجمهم براجمات الصواريخ فجعلتهم كعصف مأكول لينالوا عشر ميدليات غريانية في جهنم مع سيد قطب وحسن البنا نالوا من قبل جائزة ابليس في الشر والاجرام

    رد