المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: 200 قتيل وجرحى من ميليشيات الوفاق

طرابلس 10 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، بأن مقاتلات سلاح الجو الليبي قامت بالتحليق، فوق مطار طرابلس واستهدف مواقعا بالقرب من معسكر النقلية وكوبري الفروسية.

وأكدت الغرفة أمس الثلاثاء، أن سلاح الجو الليبي، شن غارة استهدفت ميليشيات الوفاق في منطقة الزهراء جنوب طرابلس.

وحذرت القوات الجوية الليبية مواطني طرابلس، من الاقتراب من تمركزات ميليشيات الوفاق، مؤكدة أنها ستستمر في استهداف هذه التمركزات.

يذكر أن القاعدة الجوية أكدت ـ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ـ ، أن القوات المسلحة العربية الليبية شنت هجومًا عنيفًا على مراكز الميليشيات مساء أمس الأول، ونجحت في تحرير عدة تمركزات.

وأعلن – المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على صفحته الرسمية على فيسبوك ـ بأنه خلال الثلاثة أيام الماضية ما بين العمليات الجوية والبرية، قتل أكثر من 200 عنصرا من مليشيات الوفاق.

فيما أعلنت شعبة الإعلام الحربي في الكتيبة111 غريان، أن سلاح جو الجيش الليبي، دمَّر غرفة العمليات التابعة لميليشيات الوفاق في منطقة الخلة، عبر الضربات الجوية. (وال – طرابلس) س م

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