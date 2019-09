المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية توكرة، بأنه يتم حاليًا اكتمال حفر عدد 2 بئر جوفي بمنطقة دريانة.

وأشار المكتب الإعلامي للبلدية، إلى أنه سيتم تجهيزها خلال الأيام المقبلة لتساهم في حل مشكلة نقص المياه في هذه المنطقة.

The post قريبًا.. حل أزمة نقص المياه في توكرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية