وكيل «المرافق» يعد بصرف تعويضات 2011 لأهالي سرت قريبا

ناقش عميد بلدية سرت مختار المعداني مع وكيل وزارة المرافق بحكومة الوفاق، أسامة أبوزيد، مناقشة ملف تعويضات 2011، الذي تأخر صرفها.

وشرح أبوزيد، الإجراءات المتخذة من الوزارة لأجل صرف التعويضات، منوها بإحالة المبالغ قريبا، مع تأكيد وصولها إلى مستحقيها، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتطرق الاجتماع إلى تعويضات 2016، إذ أكد أبوزيد أنه لن تعتمد كشوف المستحقين لتلك التعويضات، إلا بعد إحالتها إلى البلدية من قبل لجنة التعويضات، حتى تعتمدها.

يذكر أن تلك التعويضات مقدمة إلى أصحاب المنازل التي تضررت نتيجة الأحداث التي شهدتها المدينة العام 2011، وقد تسلمت لجنة التعويضات كشوف أسماء المواطنين المدرجين في الدفعة الثانية، في 24 يوليو الماضي، حسب تصريح سابق لمدير مكتب الإعلام والعلاقات بلدية سرت، محمد الأميل، إلى «بوابة الوسط».

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