جولة تفقدية لرئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة بمقر منظومة الحساونة

قام رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعه والزراعة ببنغازي بزيارة عمل إلى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، حيث استقبلهم رئيس اللجنة الإدارية المهندس عبدالناصر بوبطينه وعضو اللجنة الإدارية عادل الكوافي.

وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة عبد المنعم السعيدي الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وكافة المستخدمين في جميع مواقع الجهاز لضمان استمرار الإمداد المائي و دعمهم المستمر لجميع الأنشطة والبرامج الهادفة وذات المردود الإيجابي.

وتم الاتفاق علي زيادة آفاق التعاون بما يخدم استقرار وتنمية وتطوير ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد علي التعاون المشترك وربط جسور التواصل بين الجهاز وغرفة التجاره والصناعة والزراعة ودعم جهود عودة الشركات والعمالة الاجنبيه لتفعيل المشاريع الحيوية التي تخدم الاقتصاد والاستثمار.

