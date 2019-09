وزير «داخلية الوفاق» يفتتح المعرض الأول للأثاث

المتوسط:

افتتح وزيـر الـداخلية الـمفوض لحكومة الوفاق الوطني، فـتحي بـاشاغا، صـباح الـيوم الـثلاثاء، الـمعرض الأول لـلأثاث والـتجهيزات الـمنزلية والـذي أقـيم عـلى أرض مـعرض طـرابلس الـدولي تـحت شـعار «دعـم ومـساندة مـنتسبي وزارة الـداخلية».

وحـضر الافـتتاح وكـيل وزارة الـداخلية العـميد خـالد مـازن، ورئـيس وأعـضاء لـجنة إدارة صـندوق الـرعاية الإجـتماعية، وعـدد مـن الـضباط بـالـوزارة.

وقـام الـوزير بـجولة داخـل أروقـة الـمعرض بـرفقة الـحضور لـلاطلاع عـلى مـا يحتويه مـن الأثـاث الـمنزلي والـمكتبي.

يـذكر أن هـذا الـمعرض والـذي سـيقام مـن الـفترة مـن 10 سـبتمبر الـى 1 أكـتوبر 2019م، يـأتي ضـمن نـشاطات صـندوق الـرعاية الاجـتماعية بـوزارة الـداخلية مـن أجـل الـتخفيف عـلى مـنتسبي وزارة الـداخلية ودعـمهم.

