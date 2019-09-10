في أول مخالفة لتعليمات السراج.. مؤسسة الاستثمار تلتقي السفارة البريطانية

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار لقاء تشاوري مع سفارة المملكة المتحدة في ليبيا لبحث سبل تطوير الأداء وممارسة الحوكمة الرشيدة والشفافية للمؤسسة والشركات التابعة لها، كما طرحت المؤسسة الليبية للاستثمار استراتيجيتها الجديدة لإدارة باقة مشاريعها.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تحديد عدد من الإجراءات المتعلقة بالحوكمة كأولوية في التنفيذ وفقا لجدول زمني محدد وذلك تماشيا مع المتطلبات والمعايير الدولية لمبادئ سانتياغو المعتمدة لدى الصناديق السيادية كما سيقدم المجتمع الدولي دعم فني لمساعدة المؤسسة في تعيين مراجع خارجي لإقفال الحسابات الختامية للمؤسسة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار د. على محمود بأن سوف ينبثق عن هذه المناقشات برنامج تنفيذي لتحسين الحوكمة والشفافية ورفع الكفاءة، كما سيكون هناك مؤشرات تقييم ومتابعة المشروعات بمساعدة خبراء دوليين مختصين..

وشارك في اللقاء الذي تواصل ليومي السبت والاحد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إضافةً إلى المدراء العامون للصناديق والمحافظ والشركات التابعة لها، والمُتمثلة في الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، ومحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجيةكما شارك من الجانب البريطانينائب السفير البريطاني وفريق عمل السفارة رفقة مندوبين عن البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والسفارة الألمانية وعدد من الخبراء الدوليين.

وانتهت المؤسسة الليبية للاستثمار الشهر الماضي من اعتماد تعديل الأنظمة الأساسية لثلاث شركات تابعة بما يتماشى مع معايير ومتطلبات الحوكمة.

وكانرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أصدر تعليمات بمنع الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية من عقد أية اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات خارجية إلا بإذن من المجلس الرئاسي.

ورأى مراقبون أن اللقاء يعد مخالفة لتوجيهات السراج بشأن عدم لقاء أطراف خارجية إلا بإذن من الرئاسي كما أنه يعد تدخلا من السفارة البريطانية في أهم المؤسسات الاستثمارية الليبية.

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