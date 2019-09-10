المستشار صالح يجري زيارة لبلدية طبرق ويطلع على أهم المشاكل التي تواجهها

ليبيا – قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برفقة النائب إبراهيم الزغيد بزيارة لبلدية طبرق عقد خلالها اجتماعاً مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية وأعضاء المجلس ومدير أمن طبرق وعدد من المسؤولين بالبلدية من أجهزة أمنية وخدمية ومؤسسات المجتمع المدني.

المستشار صالح إطلع وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس على أهم المشاكل التي تواجهها بلدية وأهالي طبرق تأتي في مقدمتها مشكلة مياه الشرب بالمدينة وكذلك الصرف الصحي وكافة المشاريع الخدمية المتعثرة بالمدينة والتي تمثل حاجة ملحة للمواطنين ببلدية طبرق حيث قدم مدير المشروعات ناصر شرح البال شرحاً وافياً عن هذه المشاريع والمشاكل والمعوقات التي تواجهها.

وإطلع رئيس مجلس النواب على الوضع الأمني في مدينة طبرق واستمع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجهها مديرية أمن طبرق خاصة في يخص التهريب والهجرة غير الشرعية.

وقدم المستشار صالح شكره لمدينة طبرق وأهلها الذين احتضنوا مجلس النواب في ظروف صعبة في تاريخ الوطن وقدموا كامل الدعم للسلطة التشريعية في البلاد وتعهد رئيس مجلس النواب بحل المشاكل التي تعانيها المدينة من خلال الحكومة المؤقتة.

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