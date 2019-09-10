سيالة: العودة للعملية السياسية لا يكون إلا بالشروط التي وضعها الرئاسي

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة بالعاصمة المصرية القاهرة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن اللقاء تناول الوضع الراهن في العاصمة طرابلس والاشتباكات التي تشهدها المدينة.

وأكد سيالة خلال اللقاء على ضرورة أن تلعب الجامعة العربية دورا أكبر بشأن اشتباكات طرابلس والضغط على قوات الوفاق للعودة للأماكن التي انطلقت منها مشددا على أن العودة للعملية السياسية لا تكون إلا بالشروط التي وضعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

من جانبه أوضح أبوالغيط أن الحل في ليبيا لن يكون عسكريا داعيا إلى العودة للعملية السياسية.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن المشاورات التي يقوم بها وزير الخارجية قبيل انعقاد الدورة 152 العادية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

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