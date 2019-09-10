غرفة عمليات صبراتة تصدر بيانا حول مقتل الإرهابي الفيتوري الدباشي

أصدرت غرفة عمليات صبراتة، بإمرة اللواء عمر عبد الجليل، بيانا حول مقتل الإرهابي، الفيتوري الدباشي، مطلع هذا الأسبوع في اشتباكات جنوب طرابلس، حيث أكدت الغرفة أن القتيل كان أحد المطلوبين لها على ذمة قضايا إرهاب، أبرزها الارتباط بتنظيم داعش .

وقالت الغرفة في بيانها إنها سمحت لعائلة القتيل بدفن جثمانه، وإقامة مراسم عزاء في المدينة، وجاء هذا البيان لتوضيح حقيقة تطرف، الفيتوري الدباشي، حيث إن الغرفة كانت تابعة في السابق للمجلس الرئاسي تحت اسم غرفة مكافحة داعش، وقد حددت الدباشي كأحد المطلوبين لتورطه مع التنظيمات المحظورة.

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