في ذكرى مقتل السفير الأمريكي.. البرلمان: الجيش يحارب الإرهاب نيابة عن العالم

سلطت لجنة الخارجية بمجلس النواب الضوء على الذكرى السابعة لمقتل السفير الأمريكي لدى ليبيا كريستوفر ستيفنس إثر هجوم غادر على مقر القنصلية الأمريكية بمدينة بنغازي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري إن مجموعات إرهابية “انتهزت حالة الفراغ الأمني في أعقاب (أحداث 2011) لتنفيذ مخططها الإجرامي في الهجوم على مقر السفارة” مضيفا “اليوم عاد الأمن والاستقرار إلى مدينة بنغازي وتمكنت بفضل تضحيات سكانها وكل من ساندهم ومجهودات القوات المسلحة من طرد المجموعات الإرهابية التي حاولت أن تتخذ منها معقلا لأنشطتها الإجرامية”.

وبين العقوري أن الجيش الوطني قاتل ولايزال الإرهاب “نيابة عن العالم وبإمكانياته المتواضعة” وبمساندة الشعب الليبي “الذي أعلن رفضه لذلك الفكر المتطرف وكل ما يرتبط به”.

وأضاف العقوري “حتى الظهور الكامل لملابسات هذه القضية سنحرص على أن لا تؤثر تلك الحادثة المأساوية على تعزيز العلاقات الليبية الأمريكية واستئناف ما بدأه السفير الراحل والاستفادة من الخبرات الأمريكية في شتى المجالات”.

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