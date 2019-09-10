أوحيدة: حكومة السراج دعمت فصائل تشادية ليحققوا حلمهم بإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن ترهونة مدينة شديدة البأس وتكاد تكون تركيبة اجتماعية واحدة وانتماؤها القبلي معروف أنه موال للقيادة العامة للجيش وتختلف تماما عن مدينة غريان فلا توجد بها حاضنة موالية لطرابلس ومصراتة.

أوحيدة أوضح في تصريح خاص لموقع “عربي 21″ أن ترهونة كانت خصما شرسا في الحرب السابقة للسيطرة على العاصمة لذا فإن سيطرة خصوم الجيش على هذه المدينة هو ضرب من الخيال إلا إذا حدثت خيانة من داخل ترهونة تكون مدفوعة الثمن من حكومة فائز السراج على غرار غريان.

وإختتم أوحيدة حديثه بالقول :”حكومة السراج ستحاول شراء ولاء المدينة بالأموال، وقد دفعت أكثر من خمسين مليونا للعصابات التشادية التي سيطرت على مدينة مرزق في الجنوب ، وطردت أهلها بالتعاون مع بعض قبائل التبو الليبين الذين استغلوا النزاع الدائر لتنفيذ حلمهم بإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية