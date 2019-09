المتوسط:

يقوم فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تـاجوراء، بحـفظ الأمـن والاسـتقرار وضـبط الـمجرمين والـخارجين عـن الـقانون والـمجاهرة بـالأمن.

كما يقوم الفرع، بتفعيل الـبوابات والـتـمركزات الأمـنية الـثابتة والـمتحركة داخـل بـلدية الـقربوللي وبـتعليمات مـن رئـيس الـفرع لـتأمين مـداخل ومـخارج الـبلدية.

