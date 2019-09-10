اعتماد نتائج امتحانات التعليم الفني المتوسط

اعتمد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الدكتور عادل زنداح، اليوم الثلاثاء نتائج إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد العامة والخاصة والتكميلي، للدور الأول للعام الدراسي 2018/2019.

وجاءت نتائج امتحانات المعاهد الفنية العامة على النحو التالي: «نجاح 4650 طالبا من بين 9446 تقدموا للامتحانات، فيما يخوض الباقي، وعددهم 4552 امتحانات الدور الثاني بنسبة 49.2%»، حسب بيان وزارة التعليم بحكومة الوفاق.

وبالنسبة لنتائج امتحانات المعاهد الفنية لطلبة التكميلي، فقد جاءت كالتالي: «تقدم لها 569 طالبا، نجح منهم 251، فيما رسب 318 طالبا، بنسبة 44.1%»، أما المعاهد الخاصة فكانت نتائجها كالتالي: «تقدم للامتحان 834 طالبا، نجح منهم 400، ورسب 434 طالبا، بنسبة نجاح 48.0%».

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