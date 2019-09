المتوسط:

تكمنت القوات المسلحة، في عملية إستدراج هي الأكبر من تحقيق انتصار خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد القضاء على 38 عنصرًا من مليشيات السراج المتحالفة مع المجموعات الإرهابية.

كما تمكنت من تدمير عدد 7 آليات، بالإضافة إلى المحافظة على كامل التمركزات، ما أجبر العدو على جر أذيال الهزيمة منكسرة أمام صمود الجنود البواسل.

