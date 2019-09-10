سفراء الدول الكبرى: موقفنا واضح حيال ما يجري في ليبيا

طالب سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بليبيا العودة إلى العملية السياسية الأممية بوساطة الأمم المتحدة في البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها على تويتر، إن ذلك يأتي ضمن الجهود الدولية لوقف القتال في طرابلس.

وأضافت السفارة أن موقف المذكورين أعربوا عنه أثناء استضافة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى ليبيا بمقر مكتب العمل الخارجي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في تونس أمس الاثنين.

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