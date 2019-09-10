«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحلي سرت وبنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على ساحلي سرت وبنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن البحر خفيف الموج على طول الساحل، وستبقى الرؤية جيدة أيضا خلال اليوم.

الساحل من رأس إجدير إلى رأس لانوف:

– احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

– الرياح غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون شرقية على باقي الساحل، ثم تتحول غدا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحلي سرت وبنغازي.

– البحر خفيف الأمواج، التي يصل ارتفاعها إلى 1.50 متر، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 27 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب، التي تتكاثر أحيانا.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على ساحل بنغازي، وتكون شمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

– البحر خفيف الأمواج، التي يتراوح ارتفاعها بين 0.25 و1.25 متر، فيما تصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية، وتبقى الرؤية جيدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا