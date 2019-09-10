آمر المنطقة العسكرية الوسطى يعقد اجتماعا في الجفرة لمناقشة احتياجات المنطقة

عقد آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء كمال سعيد الجبالي أمس الإثنين، اجتماعا مع مجلس الأعيان والحكماء والمجلس البلدي وعدد من مسؤولي الجهات الخدمية ببلدية الجفرة.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة مشكلة نقص السيولة بالمصارف العاملة بالجفرة، وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود، والعمل على حلحلة هذه المشاكل خلال أيام.

من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة على ضرورة تواصل المجلس البلدي الجفرة مع رئاسة الحكومة المؤقتة بشكل مستمر، لتوفير احتياجيات المنطقة من السلع التموينية والدواء والمعدات والمستلزمات الطبية.

كما أشاد آمر المنطقة العسكرية الوسطى بالدور المتميز لشباب العمل التطوعي هون، لقيامهم بأعمال الصيانة التطوعية للطرقات وأعمدة الإنارة وطلاء الأرصفة بالعواكس المرورية.

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