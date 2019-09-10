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غرفة عمليات الكرامة : الدباشي دفن في صبراتة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت غرفة عمليات الكرامة إن غرفة عمليات صبراتة سمحت لعائلة الداعشي الفيتوري الدباشي بدفنه وإقامة مراسم عزاء في المدينة له ولعمه الذي لقي مصرعه هو الآخر في حادث سير بذات اليوم الذي قتل فيه الفيتوري الدباشي ،وذلك انطلاقاً من مبادئ إنسانية وشرعية سامية.

وأضافت الغرفة أن تسجيل مشاركة الفيتوري الدباشي في القتال رغم ثبوت انتسابه لداعش ومشاركته في جلب العناصر الإرهابية إلى طرابلس يثبت بأن من تقاتلهم القوات المسلحة هناك هم ثلة من الإرهابيين والمتطرفين والمجرمين على حد وصف الغرفة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هذا هو الفرق بين الجيش الوطنى الذى يطبق تعاليم الاسلام ولا يعرف الفجر فى الخصام فهذا المجرم اصبح فى ذمة الله ولا بجوز تكفير مسلم حتى ولو كان مجرما فالله سيحاسبه على اجرامه يوم القيامة هذا هو الفرق بيننا وبين الخوان الذين يكفرون اى مسلم يعاديهم ويفجرون عند الخصام حتى ابوجهل مفتى الشيطان الصادق الغريانى لانه لا يعلم ان اول صفة للمتقين قبل الصلاة والصيام الايمان بالغيب وبدونها لا قيمة للعبادات فالمفلس يصلى ويصوم ويدخل النار اما من يؤمن بالغيب وان الله سيحاسب الجميع يوم القيامة ومن يعمل خيرا يره ومن يعمل شرا لا يمكن ان يغضب الله عز وجل ويسفك الدماء ويفسد فى الارض مثل الخوان المفسدين تجار الدين الاشرار

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