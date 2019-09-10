غرفة عمليات الكرامة : الدباشي دفن في صبراتة

قالت غرفة عمليات الكرامة إن غرفة عمليات صبراتة سمحت لعائلة الداعشي الفيتوري الدباشي بدفنه وإقامة مراسم عزاء في المدينة له ولعمه الذي لقي مصرعه هو الآخر في حادث سير بذات اليوم الذي قتل فيه الفيتوري الدباشي ،وذلك انطلاقاً من مبادئ إنسانية وشرعية سامية.

وأضافت الغرفة أن تسجيل مشاركة الفيتوري الدباشي في القتال رغم ثبوت انتسابه لداعش ومشاركته في جلب العناصر الإرهابية إلى طرابلس يثبت بأن من تقاتلهم القوات المسلحة هناك هم ثلة من الإرهابيين والمتطرفين والمجرمين على حد وصف الغرفة.

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