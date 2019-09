المتوسط:

أعلن صـندوق الـرعاية الاجـتماعية بـوزارة الـداخلية لحكومة الوفاق الوطني، عـن الـبدء فـي تـوريد بـاقات مـن الأثـاث الـمنزلي ذات الـجودة الـعالية وبـأسعار مـخفضة عـن أسـعار الـسوق، وذلك لـكافة مـنتسبي الـوزارة، عـلى أن تـكون شـروط الـدفع بـالتقسيط عـلى الـنحو الـتالي:

رسـالة مـن جـهة الـعمل.

ضـمان أحـد مـنتسبي وزارة الـداخلية بـدفع بـاقي الأقـساط عـن الـمنتسب.

شـهادة راتـب للـمنتسب والـضامن.

تـعبئة الـنموذج الـمعد للـمنتسب والـضامن.

صـك مـصدق بـالـقيمة أو حـوالة مـصرفية الـى حـساب الـصندوق.

إفـادة مـن الـمصرف الـتابع لـه, بـعدم وجـود أي إلـتزامات مـالية عـلى راتـبه.

أن لا يـكون الـمنتسب أو الـضامن مـمن يـبلغ سـن الـتقاعد خـلال فـترة الأقـساط الـمستحقة.

فـعلى الـراغبين فـي شـراء هـذه الـباقات الـتقدم بـطلباتهم عـن طـريق جـهة عـملهم الأصـلية.

The post صندوق الرعاية الاجتماعية بـ «داخلية الوفاق» يبدأ في توريد الأثاث المنزلي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية