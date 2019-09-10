اعتماد نتائج اتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط

اعتمد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل زنداح اليوم الثلاثاء نتائج اتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد العامة والخاصة والتكميلي الدور الاول للعام الدراسي 2018/2019.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن أنه تقدم لامتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم المتوسط للمعاهد الفنية (العامة) 9446 طالب نجح منهم 4650 فيما سيدخل الدور الثاني 4552 بنسبة 49.2%.

بينما تقدم لامتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم المتوسط للمعاهد الفنية المتوسطة لطلبة (التكميلي) للعام الدراسي (2018/2019) 569 طالب نجح منهم 251 فيما رسب 318 بنسبة 44.1%.

اما المعاهد الخاصة فقد تقدم للامتحان 834 طالب نجح منهم 400 بنسبة نجاح 48.0.%.

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