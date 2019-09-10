غرفة عمليات صبراتة : الإرهابي “الدباشي” مطلوب في قضايا إرهاب أبرزها الانتماء لـ”داعش”

صبراتة 10 سبتمبر 2019 (وال) – أصدرت غرفة عمليات صبراتة، أمس الإثنين، بياناً حول مقتل الإرهابي الفيتوري الدباشي مطلع هذا الأسبوع باشتباكات جنوب طرابلس، مؤكدة بأن القتيل كان أحد المطلوبين لها على ذمة قضايا إرهاب أبرزها الارتباط بتنظيم داعش.

وقالت الغرفة التابعة للقوات المسلحة بإمرة اللواء عمر عبدالجليل في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية عليه أنها سمحت لعائلة الإرهابي بدفن جثمانه وإقامة مراسم عزاء في المدينة له ولعمه الذي لقي مصرعه هو الآخر في حادث سير بذات اليوم الذي قتل فيه الفيتوري الدباشي وذلك انطلاقاً من مبادئ إنسانية وشرعية سامية.

واعتبر البيان أن تسجيل مشاركة الفيتوري الدباشي في القتال رغم ثبوت انتسابه لداعش ومشاركته في جلب العناصر الإرهابية إلى طرابلس يثبت بأن من تقاتلهم القوات المسلحة هناك هم ثلة من الإرهابيين والمتطرفين والمجرمين. (وال – صبراتة)

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