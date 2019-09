المتوسط:

التقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي شينكر والسفير نورلاند، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وذلك للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للمؤسسة التي يجب أن تكون محايدة ومزوّدة بالموارد اللازمة ومؤمّنه من أجل الاضطلاع بواجباتها نيابة عن جميع الليبيين.

