القائد العام يصدر قرار نقل “678” ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة

الرجمة 10 سبتمبر 2019 (وال) – أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية القرار رقم “381” بشأن نقل ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة .

ونص القرار على نقل ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة المذكورين بالكشوفات المرفقة مع القرار وعددهم “19” ضابط يبدأ باسم “عقيد / جعفر عمر عبدربه بالحسن” وينتهي باسم “ملازم أول أحمد سالم إبراهيم” .

كما نص القرار نفسه على ضم “659” ضابط صف وفرد من الشرطة يبدأ باسم “نائب ضابط خميس جسين إبراهيم بشير” وينتهي باسم “شرطي أحمد يونس ياسين” من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة .

وشدد القرار على ضروة العمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل من يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه . (وال – الرجمة)

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