المسماري: انتهى وقت التفاوض

أكد الناطق باسم الجيش أجمد المسماري أن معركة طرابلس ستفاجئ الجميع خاصة من يقدمون الدعم التقني والمالي لقوات الوفاق.

وبين المسماري خلال مقابلة تلفزيونية أن الجيش استفاد من معركة بنغازي في التحضير لمعرك طرابلس مبينا أن قوات تابعة لحكومة الوفاق حاولت الهجوم على الجيش على تخوم طرابلس يوم الخميس الماضي إلا أن الجيش تمكن من استدراجها ومن ثم تدميرها.

وأشار المسماري إلى أن وقت التفاوض انتهى كما أن قائد الجيش لم ولن يفاوض أو يتحدث عن منصب كما أن هدف الجيش أنبل من أي منصب.

وأضاف المسماري منذ انطلاق العمليات العسكرية في بنغازي فإن الجيش يقاتل نيابة عن العالم دفاعا عن استقرار المنطقة مبينا أن هناك صحوة دولية داعمة للجيش مسترشدا باتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحفتر في بداية العملية العسكرية صوب طرابلس مضيفا أن بريطانيا قدمت عدة مرات مشروع قرار لمجلس الامن بشأن ليبيا ولم يصدر بيان ضد الجيش ما يعني أنهم يدركون أن الجيش يحارب الإرهاب.

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