مصلحة الآثار تعقد اجتماعا حول التعديات التي تتعرض لها المواقع الأثرية والسياحية

شحات 10 سبتمبر 2019 (وال) – عقد اجتماع مهم، أمس الإثنين في مقر مصلحة الآثار،برئاسة معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني في الحكومة المؤقتة .

وضم الاجتماع رئيس مصلحة الآثار الليبية دكتور أحمد حسين، ورئيس هيئة السياحة دكتور أحمد سقاوة، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للبيئة الأستاذ فائز إمنيسي .

وتمحور الاجتماع حول التعديات والمخاطر، التي تتعرض لها الغابات والمواقع الأثرية والسياحية والطبيعية وتهديد البيئة وذلك بوضع برامج وخطة عمل مشتركة ومعالجة المشاكل التي تواجه الأجهزة الضبطية المتخصصة (مثل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار والشرطة الزراعية وحرس الغابات)

وذلك لتفعيل دورها وتضليل الصعاب التي تواجهها، كما أكدوا على ضرورة تشكيل فريق إعلامي توعوي مشترك، على أن يقوم هذا الفريق بتقديم مقترح شامل يطرح في الاجتماع القادم.

يشار إلى أن وزارة الزراعة والهيئات تعد غرفة عمل واحدة، والاتصال مستمر بخصوص موضوع التعديات وذلك لأهميته (وال – شحات) رس

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