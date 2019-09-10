سلامة يبحث ع القائم بأعمال السفارة البريطانية الأوضاع الراهنة في ليبيا

تونس 10 سبتمبر 2019 (وال) -التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “غسان سلامة”، ونائبته للشؤون السياسية “ستيفاني وليامز” مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا “نيكولاس هوبتون”.

ونشرت البعثة الأممية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك اليوم الثلاثاء إن الاجتماع بحث الوضع الراهن في ليبيا والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط لعقده حول ليبيا .

يذكر أن سلامة أعلن في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن البدء في حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين للتوصل إلى توافق في الآراء نحو انعقاد مؤتمر دولي للأطراف المعنية؛ للمساهمة في إنهاء النزاع الليبي واستئناف العملية السياسية في البلاد. (وال – تونس) ر س

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