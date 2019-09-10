الثني يتفقد المخزون الاستراتيجي للشركة العامة للكهرباء ببنغازي

أجرى رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، أمس، زيارة تفقدية إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء ببنغازي، وذلك لتفقد المخزون الاستراتيجي للشركة، وأبرز المواد التي وردتها الحكومة المؤقتة، وكذلك الاحتياجات اللازمة.

وحسب الموقع الرسمي للحكومة المؤقتة، فقد تفقد الثني خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، فخري المسماري، كافة مشتملات المخازن، حيث أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء أن توريدات الحكومة من شأنها تعزيز استعدادات الهيئة لاستقبال فصل الشتاء، وسد أي عجز قد يطرأ على الشبكة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا