ليبيا … ضبط شحنة مخدرات في هذه المدينة

أكد رئيس قسم مكافحة المخدرات، بمدينة شحات العقيد سعد صالح ، أن أفراد القسم، تمكنوا من ضبط كمية من الممنوعات، بحدود 50 كيلو غراما نوع (H8) , تقدر قيمتها المالية، بحوالي ربع مليون دينار .

وقام القسم بمصادرة المواد، وذلك بعد تأكدهم من معلومات سابقة، تفيد بأن هناك أشخاصا خارجين عن القانون ، يحاولون تهريب شحنة من المواد المخدرة بحدود البلدية .

و أشار صالح في تصريحات لوكالة الأنباء اللييبية بأن القضية أحيلت للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات اللازمة، شاكرا جهود مدير أمن شحات العميد محمد فرج علي و دعمه المتواصل لرجال الأمن .

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