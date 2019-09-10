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ليبيا … ضبط شحنة مخدرات في هذه المدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 أكد رئيس قسم مكافحة المخدرات، بمدينة شحات العقيد سعد صالح ، أن أفراد القسم، تمكنوا من ضبط كمية من الممنوعات، بحدود 50 كيلو غراما نوع (H8) , تقدر قيمتها المالية، بحوالي ربع مليون دينار .

وقام القسم بمصادرة المواد، وذلك بعد تأكدهم من معلومات سابقة، تفيد بأن هناك أشخاصا خارجين عن القانون ، يحاولون تهريب شحنة من المواد المخدرة بحدود البلدية .

و أشار صالح  في تصريحات لوكالة الأنباء اللييبية بأن القضية أحيلت للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات اللازمة، شاكرا جهود مدير أمن شحات العميد محمد فرج علي و دعمه المتواصل لرجال الأمن .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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