ارتفاع العملات الرئيسية في السوق الموازية

ارتفعت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية مقابل الدينار في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.28 دينار مقابل 4.26 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما ارتفع اليورو إلى 4.69 دينار مقابل 4.67 دينار أمس بفارق قرشين اثنين، وهو الفارق نفسه الذي سجله سعر صرف الجنيه الإسترليني، إذ بلغ 5.20 دينار مقارنة بسعره يوم أمس والبالغ 5.18 دينار.

وفي حين استقرت الليرة التركية عند المستوى الذي سجلته أمس عند 0.74 دينار، كان ارتفاع الدينار التونسي إلى 1.49 دينار ليبي، مقابل 1.48 دينار ليبي أمس.

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