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«الوطنية للتعليم» تعتمد نتائج مرحلة التعليم الفني والمتوسط للمعاهد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

اعتمد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور “عادل زنداح ” صباح اليوم الثلاثاء 10/9/2019 نتائج اتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد العامة والخاصة والتكميلي (الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019).

وجاءت نتائج امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم المتوسط للمعاهد الفنية (العامة) على النحو التالي: عدد الطلبة المتقدمون 9446 نجح منهم 4650 لهم دور ثاني 4552 بنسبة 49.2%.

بينما جاءت نتائج امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم المتوسط للمعاهد الفنية المتوسطة لطلبة (التكميلي) للعام الدراسي (2018/2019) تقدم لها 569 نجح منهم 251 الراسبون 318 بنسبة 44.1%.

أما المعاهد الخاصة كانت نتائجهم كالتالي تقدم للامتحان 834 نجح منهم 400 راسبون 1 بنسبة نجاح 48.0%.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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