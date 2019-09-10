النائب سعيد امغيب:  المشير حفتر لم يفكر يوماً باحتكار السلطة

طبرق-العنوان

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب اليوم الثلاثاء، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المفوض من قبل الشعب الليبي مصدر السلطات، والمكلف من قبل البرلمان بمحاربة الإرهاب، لم يسعى يوماً للحصول على مناصب أو مكاسب مادية ولم يفكر يوماً باحتكار السلطة أو إعادة نظام حكم الفرد الواحد، كما يدعي الإعلام المضلل التابع لتنظيم الإخوان المسلمين.

وأوضح امغيب من خلال بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” أن القائد العام كان وما زال همه استعادة الوطن الذي خطف من قبل تنظيم إرهابي وجماعات مناطقية وعرقية وعصابات إجرامية داخلية وخارجية.

وأضاف امغيب أن المشير حفتر لن يثنيه عن تحقيق هذا الهدف السامي والغاية النبيلة أي شيء، ولن يستريح حتى تنعم بلادنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

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