بالأرقام.. فرض رسوم على عبور الأفراد والشاحنات المصرية عبر منفذ امساعد

قررت السلطات الليبية بمنفذ امساعد البري فرض رسوم على دخول وخروج الأفراد والشاحنات المصرية عبر المنفذ في سياق المعاملة بالمثل بين الجانبين.

وأعلن مدير مديرية أمن منفذ امساعد البري عبد الباسط بالقاسم في خطاب موجه لمراقب مراقبة الخدمات المالية أن رسوم دخول الأفراد تقدر بـ 87 دينار للفرد فيما تبلغ رسوم دخول السائق 207 دينار بينما رسوم دخول مساعد سائق 75 دينار وتقدر رسوم دخول مفرقعات 62 دينار بينما رسوم دخول اللوحات فتقدر بـ 337 دينار.

وبحسب الخطاب فإن رسوم مغادرة الأفراد تقدر بـ 87 دينار للفرد فيما تقدر رسوم خروج السائق 207 دينار بينما مغادرة مساعد السائق فتقدر الرسوم المفروضة عليه 75 دينار.

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