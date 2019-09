المتوسط:

التقى غسان سلامة، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هوبتون.

وخلال اللقاء، تم بحث الوضع الراهن في ليبيا والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط لعقده حول ليبيا.

