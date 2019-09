المتوسط:

التقى غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مع سفيرة كندا إلى ليبيا هيلاري تشايلدز.

وبحثا التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا والأوضاع الدولية المستجدة والتخطيط للمؤتمر الدولي القادم حول ليبيا.

The post «سلامة» يبحث مع سفيرة كندا التطورات السياسية الأخيرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية