الرئاسي يعلن تسوية هذه القروض

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء مع كل من رئيس الشركة العامة للنقل البحري، ومدير عام محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع تناول الوضع العام للشركة الوطنية للنقل البحري، وبحث بصفة خاصة معالجة مسألة القروض الممنوحة من قبل المحفظة للشركات التابعة والمملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري، حيث تم تسوية هذه القروض بصورة نهائية في إطار ما قدمه المجلس الرئاسي من معالجة للاعتلالات القانونية للاتفاق حول عملية الإقراض، وبذلك تم إقفال الملف الذي ظل عالقاً لمدة فاقت العشرة سنوات، ما يعني أن الطرفين سيتمكنا من مواصلة التعامل.

من ناحية أخرى جدد السراج التأكيد على ضرورة تطوير أداء قطاع النقل البحري محلياً ودولياً لخدمة المواطن ومصلحة الدولة.

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