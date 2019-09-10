المسماري: القائد العام لم ولن يفاوض يوما على منصب

بنغازي-العنوان

رد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، التي أوردها في مقابلة نشرتها جريدة “ليبراسيون” الفرنسية الأحد، والتي أشار فيها إلى أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، “وضع شروطا لانسحاب محتمل”، وأن لديه شروط تتعلق بالمناصب السيادة في الدولة.

وقال المسماري في بيان نشره أمس الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” “ردا على تصريحات السيد سلامة، التي تم تحريفها: القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر لم ولن يفاوض يوما على منصب، فما يقوم به سيادته وضباط وضباط صف وجنود والقوى المساندة أسمى وأرقى من أي منصب”.

وأكد المسماري بأن القوات المسلحة ماضية في حربها على الاٍرهاب والجريمة إلى أن يتحرر كل تراب الوطن الغالي وينعم أهله بالأمن والأمان ويمارسون حقهم الديمقراطي في بيئة آمنة وحياة مستقرة اقتصاديا واجتماعياً.

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