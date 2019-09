«السراج» يبحث مشاكل قطاع النقل البحري

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، مع كل من رئيس الشركة العامة للنقل البحري، ومدير عام محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار.

وتناول الاجتماع الوضع العام للشركة الوطنية للنقل البحري، وبحث بصفة خاصة معالجة مسألة القروض الممنوحة من قبل المحفظة للشركات التابعة والمملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري، حيث تم تسوية هذه القروض بصورة نهائية في إطار ما قدمه المجلس الرئاسي من معالجة للاعتلالات القانونية للاتفاق حول عملية الإقراض، وبذلك تم إغلاق الملف الذي ظل عالقاً لمدة فاقت العشرة سنوات، وبذلك يتمكن الطرفين من مواصلة التعامل.

من ناحية أخرى جدد السراج، التأكيد على ضرورة تطوير أداء قطاع النقل البحري محلياً ودولياً لخدمة المواطن ومصلحة الدولة.

