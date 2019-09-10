الوطنية لحقوق الإنسان تدين الإعتداءات على طبي سبها

طرابلس 10 سبتمبر 2019 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استنكارها بشأن استهداف سيارة إسعاف تابعة للمركز الطب الميداني بمنطقة عين زارة جنوب غرب مدينة طرابلس، والاعتداءات المتكررة على مركز سبها الطبي .

واستنكرت اللجنة – في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك – استهداف أحد سيارات الإسعاف التابعة لمركز الطب الميداني والدعم بمنطقة عين زارة بقذيفة صاروخية عشوائية، أصيب علي متنها مسعفين وسائق سيارة الإسعاف أثناء تأدية مهام عملهم الموافق، بحسب ما أعلن مركز الطب الميداني والدعم بحكومة الوفاق غير الشرعية .

وفي ذات الشأن، أدانت اللجنة الاعتداءات المسلحة المتكررة على الأطقم الطبية والطبية المساعدة والمسعفين والموظفين بمركز سبها الطبي من قبل عناصر إجرامية، والتي كان آخرها في السادس من سبتمبر الجاري، و التي تعرض فيها المشرف “موسى عبدالكريم”، لإطلاق النار أثناء تأدية واجبه من أحد المترددين على المركز عندما منع أحد الأشخاص يحمل مسدسا من الاعتداء على الدكتور المناوب في قسم الأطفال، وتعرض خلالها لإطلاق نار ، مما أدى إلى تعليق العمل بالمركز احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية والاعتداءات المسلحة على المركز والعاملين والأطباء والأطباء المساعدين بالمركز .

وجددت الوطنية لحقوق الإنسان استنكارها الشديدة للاعتداءات والاستهداف المتكرر الذي يتعرض له العاملون في المجال الصحي والطبي، من استمرار للاستهداف المباشر للمستشفيات الميدانية و للمسعفين والأطقم الطبية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر ، والذي أوقع ضحايا وجرحي ومصابين في صفوف العاملين في المجال الطبي جراء القصف الجوي و المواجهات المسلحة بمناطق جنوب غرب طرابلس .(وال – طرابلس) ف و

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