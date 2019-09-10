ليبيا.. هل انتهى زمن العودة للحوار؟

في فقرة وجها لوجه نتوقف عند الوضع في ليبيا بعد رفض قوات الجيش الوطني الليبي الموالية للمشير خليفة حفتر، والتي اعتبرت أن الحل العسكري للنزال هو الطريق الأمثل. مع هاجر القائد عضو المؤتمر الوطني العام السابق والسنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة.
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حوار مع من مع تنظيم ارهابى دولى يريد ان يظل فى السلطة وان يكون الشعب عبيد لتركيا وقطر حوار مع من لايريدون جيشا وطنيا بل مليشيات ارهابية مثل سوريا والعراق والصومال الم يعترف الحيوان صوان وهو من يقود قطيع الاخوان فى ليبيا بافساد اتفاق الصخيرات عندما اشار على السراج ان يعمل بدون نيل ثقة مجلس النواب وبالتالى غاب التوافق وسيطر الخوان على مؤسسات الدولة ولا يخرجون منها الا بالقوة والتضحيات الغالية بالدم للتخلص منهم حصل هذا فى كل مكان اخرها مصر والسوان والان يعيشوا فى امان تحية للبرهان والسيسى كمان واللعنة على الخوان
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