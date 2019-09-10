ليبيا.. هل انتهى زمن العودة للحوار؟

في فقرة وجها لوجه نتوقف عند الوضع في ليبيا بعد رفض قوات الجيش الوطني الليبي الموالية للمشير خليفة حفتر، والتي اعتبرت أن الحل العسكري للنزال هو الطريق الأمثل. مع هاجر القائد عضو المؤتمر الوطني العام السابق والسنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24