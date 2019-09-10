المستشار السياسي لـ “السويحلي”: على السراج أن يتنحى جانبا إذا كان هناك مفاوضات

طرابلس-العنوان

قال صلاح البكوش المستشار السياسي لرئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبدالرحمن السويحلي، أن السراج يحاول فتح خط للتفاوض وسيعلن أن هناك ضغوطات دولية مُرست عليه.

وأضاف البكوش في تصريحات عبر قناة ليبيا الأحرار “على فائز السراج أن يتنحى جانبا إذا كان هناك مفاوضات كونه يجب أن يكون طرفها من هم في الجبهات وليس السراج”.

وأوضح البكوش أن غسان سلامة يعول في مسألة التفاوض على فائز السراج ومجلسه البائس المتمسكين بالكراسي بحسب وصفه.

وقال البكوش “إن السراج يجتمع مؤخرا مع شخصيات يستطيع أن يتفق معها على فتح باب للتفاوض وليس فتح خط المواجهة”، وأضاف ” أملنا الوحيد في الرجال والثوار في الجبهات”.

وأضاف البكوش أن السراج يعمل على فتح خطوط التفاوض بالرغم من تصريحاته في وقت سابق وأنه يرفض أي حديث عن وقف إطلاق النار.

وقال البكوش “نحن نرسل برسالة إلى السراج والمجلس الرئاسي البائس الذي يملك الملف السياسي منذ ثلاث سنوات دون حسيب ورقيب ونقول لهم نحن لا نثق في السراج للتفاوض”.

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