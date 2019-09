المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، بأنه تم البدء في أعمال الصيانة الدورية لمحطة بن جواد 66/11 ك ف، حيث قامت الفرقة المشكلة من جميع الأقسام بدائرة شبكات الجهد المتوسط سرت بأعمال الصيانة الدورية لكل من مغذي بن جواد 1، ومغذي بن جواد 2، ومغذي الطريق الساحلي، ومغذي التحلية جهد 11ك ف.

