وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة يحضر الاجتماع التحضيري لمعرض ليبيا الزراعي

عقد وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة، حسن الزيداني، اجتماعا مع اللجنة التحضيرية المشرفة على معرض ليبيا الزراعي، الذي يقام أواخر سبتمبر في منطقة تمنهنت شمال سبها .

ويقام المعرض الذي يلتئم في الفترة من الخامس والعشرين إلى الثلاثين من سبتمبر الجاري برعاية الحكومة المؤقتة، ومشاركة عدد من الوزارات والهيئات والبلديات والمؤسسات العامة والجامعات والشركات والمصارف، ومركز تنمية الصادرات، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وعدد من المنظمات، وأصحاب الأعمال، والمستثمرين والمهتمين بالزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والصناعات القائمة عليها، حيث يشمل المعرض عدة مجالات أهمها المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعات الغذائية والمستلزمات الزراعية والإرشاد الزراعي والتدريب والتطوير، وكذلك الحفظ والتغليف والتبريد .

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