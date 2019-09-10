اقزيط يطلب دعما فوريا لمطار مصراتة

قال عادل اقزيط مدير مطار مصراتة إن مطار مصراتة المدني اصبح عقب اغلاق مطار معيتيقة وتحويل الرحلات إليه يسير يوميا ثلاثة أضعاف ماكان يسيره في الاسبوع ، مضيفا أنه يستقبل مايقارب 7 الاف مسافر بين قادم ومغادر .

وأكد “عادل اقزيط” في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية أنهم غير قادرين على تسير هذا العدد لمدة طويلة ، لأن المطار يحتاج الى توسعة صالات الوصول والمغادرة وساحة وقوف الطائرات، حيث كان المطار يسير نحو رحلتين يوميا ولكن بعد ايقاف مطار امعيتقة وتحويل رحلاته إلى مصراتة بات مطار المدينة يسير اكثر من ثلاثين رحلة بين ذهاب واياب ،بل وصلت إلى اربعين رحلة احيانا.

وحذر قزيط من عدم اهتمام الحكومة التي لم تمنحهم الا القليل متثلا في 20 الف دينار من وزارة النقل و30 الف من مصلحة المطارات وهذه القيمة لا تكفي حتى مصاريف المعيشة للعاملين بالمطار حسب تصريحات “اقزيط” ، معتبرا أن المطار بحاجة ملحة لتسير مبالغة مالية مستعجلة .

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