وصلت شحنة من الأدوية إلى المركز الطبي في مدينة طبرق قادمة من جهاز الإمداد الطبي.

وأكد أن هذه الشحنة تحوي على عدد من أدوية خاصة لمرضى القلب و القسطرة القلبية و أمراض الضغط ، وتقدم الداره بشكره لجهاز الأمداد الطبي على دعمهم المستمر فى توفير عدد الأدوية و المستلزمات الطبية .

يذكر أن مركز طبرق الطبي يشهد هذه الأيام إجراء عمليات كبري و دقيقة بحضور زوار من داخل و خارج ليبيا.

