الإعلام الحربي: عمليات استدراج قوات حكومة الوفاق من مواقع تمركزها مستمرة

أخبار ليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء أن عمليات استدراج قوات حكومة الوفاق من مواقع تمركزها مستمرة.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن قوات الوفاق تتمركز داخل الأحياء السكنية وهناك عملية استدراج إلى المساحات الواسعة والخالية من السكان.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تمكنت في عملية استدراج هي الأكبر من تحقيق انتصار عظيم خلال اليومين الماضيين وذلك بعد القضاء على 38 عنصر من قةات الوفاق.

وأشارت الشعبة إلى أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير عدد 7 آليات بالإضافة إلى المحافظة على كامل التمركزات ، مما أجبر العدو على جر أذيال الهزيمة منكسرًا أمام ضربات القوات المسلحة.

يشار إلى محاور جنوب طرابلس شهدت خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة أثناء محاولة قوات الوفاق التقدم في عدد من المحاور وتمكنت القوات المسلحة من صدهم وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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