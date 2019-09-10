21.8 مليار دينار إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال ثمانية أشهر

أعلن المصرف المركزي ارتفاع الإيرادات النفطية والسيادية خلال 8 أشهر إلى 21.8 مليار دينار إجمالي، بزيادة 1.1 مليار دينار عن الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية للعام الجاري.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن «المركزي»، فقد بلغت الإيرادات النفطية 20.2 مليار دينار خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 أغسطس من العام الجاري، بارتفاع يقدر بـ2.6 مليار دينار عن الإيرادات المقدرة للفترة نفسها في الترتيبات المالية.

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لكن الإيرادات السيادية سجلت انخفاضا عن التقديرات المتوقعة التي شملتها الترتيبات المالية، لتبلغ إيرادات الضرائب 571 مليون دينار، والجمارك 204 مليون دنانير، والاتصالات 110 ملايين دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلي 125 مليون دينار. وبلغت أرباح المصرف المركزي 125 مليون دينار، ورسوم الخدمات وإيرادات أخرى 418 مليون دينار، حسب بيانات المصرف المركزي.

في الوقت نفسه، بلغت إيرادات رسوم النقد الأجنبي 14.9 مليار دينار، وذلك بعد عام من قرار فرض رسوم على تعاملات النقد الأجنبي، في محاولة لتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة وسعر السوق السوداء.

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