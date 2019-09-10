“المؤتمر الدولي” يجمع سلامة بالسفيرة الكندية

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، مع سفيرة كندا لدى ليبيا هيلاري تشايلدز، التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا والأوضاع الدولية المستجدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن سلامة وتشايلدز ناقشا أيضا التخطيط للمؤتمر الدولي القادم حول ليبيا.

بدورها، أكدت السفارة الكندية أنها تواصل دعوتها لأطراف النزاع في ليبيا إلى وقف القتال، وذكرت بحسابها في “تويتر”، “نحن نؤيد المصالحة السياسية من خلال الحوار السلمي والشامل ، الذي تسيره الأمم المتحدة”.

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