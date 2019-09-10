وصول عدد من السفن التجارية لميناء بنغازي البحري اليوم

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن استقبال الميناء لسفينة نقل الحاويات (كنت شيب جوي) الوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 352 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة وعدد من السيارات القادمة من أمريكا.

وأضافت الادارة كذلك عن دخول السفينة (نينا أف ) الخط الملاحي MSC الوكيل الملاحي شركة ميتدرينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 577 حاوية محملة ببضائع متنوعة.

وكذلك الميناء فى إنتظار دخول سفينتا نقل الحاويات ( لينا أف) الحمولة 181 حاوية بضائع.

والسفينة (ألوبو) الحمولة 110 حاوية بضائع.

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