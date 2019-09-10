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وزارة المالية تعلن عن تنفيذ أذونات مرتبات أغسطس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوفاق، تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهر أغسطس الماضي، لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، كما ورد من مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، و تمت إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لإجراء المتبع.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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